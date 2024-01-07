دياب اللوح: الإدارة الأمريكية لا ترغب في إيقاف العدوان على غزة و«الفيتو» خير دليل

علّق السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخامسة للمنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قائلاً: «الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكية بلينكن، والرئيس أبو مازن يرى دائماً أن الحل بأيدي أمريكا والادارة الامريكية، مطالباً بدءاً من الرئيس جو بايدن، بالعمل على وقف هذه الحرب بشكل مستدام، وإيجاد حل سياسي، وليس فقط فتح الأفق عبر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967».

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «السؤال هنا، هل الولايات المتحدة جاهزة لذلك أو تريد أن تعمل على ذلك؟ أمريكا ترفض وقف إطلاق النار واستخدمت الفيتو داخل مجلس الامن ماذا تريد واشنطن بعد كل هذا التدمير الشامل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص؟ على الادارة الامريكية الالتزام بمسئوليتها واحترام القانون الدولي في هذه المرحلة».

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «هل نتوقع لقاء قريب بين الفصائل في القاهرة أو غيرها لتوحيد الصف الفلسطيني؟»، أجاب قائلا: «ثمة مبادرات وإتفاقيات تم توقيعها برعاية مصرية أخرها الاجتماع الاخير في العلمين في أغسطس الماضي ومصر رحبت باستئناف هذا الحوار ونطلع للقاء قريب بين الفصائل والقوى الفلسطينية السياسية لاستكمال ماتم البدء فيه في العلمين لوضع خطة وطنية فلسطينية لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل».