علامة شائعة تدل على الإصابة بسرطان الرئة.. إذا استمرت أسبوعين اذهب للطبيب فورا

سرطان الرئة واحد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، والتي إذا تمكن المصاب به من اكتشافه مبكرا أن يضمن أفضل نتائج للعلاج، لا سيما أن الأعراض لا تظهر في الغالب بالمراحل المبكرة من المرض، إلا أن هناك علامة شائعة تشير إلى الإصابة به وقد يتجاهلها الكثيرون وهذا ما نوضحه في السطور التالية.

علامة شائعة تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

تكثر الأعراض التي تشير بدورها إلى الإصابة بسرطان الرئة، إلا أن السعال إحدى العلامات الشائعة وإن كانت ترتبط في الغالب بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، فإنه في حالة ظهورها واستمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر تمثل علامة على الإصابة بسرطان الرئة؛ وذلك وفقًا لما أشار إليه موقع «times of india».

ويطلق على هذه الحالة، «السعال المزمن» والذي يعد المؤشر الأول للإصابة بسرطان الرئة، فيجب على الشخص ملاحظة ظهور السعال مصحوبًا بدمًا أو بلغمًا بلون الصدأ، فالسعال يشتهر به المدخنين، إلا أن أي تغيير في السعال بحيث من الممكن ظهور بعض التغيرات عليه على النحو التالي:

السعال يكون أجش أو خشن.

ظهور دم في البلغم.

ظهور كمية من المخاط الموجودة في السعال.

وذهب موقع «مايو كلينك» إلى بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة في مراحله الأولى، وتظهر عادةً علامات سرطان الرئة وأعراضه عند تقدم المرض ويمكن إيضاحها فيما يلي:

سعال جديد لا يزول.

سعال الدم ولو بكمية قليلة.

ضيق النفس.

ألم في الصدر.

بحّة الصوت.

فقدان الوزن دون محاولة.

ألم العظام.

الصداع.

ومن جانبه، أشار الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن أعراض سرطان الرئة تتشابه بشكل كبير مع الأعراض الشائعة لدور البرد ومن بينها السعال الشديد، ووجب في تلك الحالة التوجه إلى الطبيب فورًا لإجراء الفحص الطبي باستخدام الأشعة أو العلاج الكيماوي.