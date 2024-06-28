4 علامات تدل على وجود حشرة البق بالمنزل.. احذر البقع البيضاء

ظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي فيها البعض من وجود علامات غريبة، مثل بقع بيضاء على حواف الأثاث، ورائحة غريبة بالمنزل تشبه الكزبرة، إذ يدل ذلك على وجود حشرات البق، لذا يجب الانتباه جيدًا.

أوضح موقع Good Housekeeping بعض العلامات، التي تدل على وجود حشرة البق بالمنزل.

بقع دم على الملاءات والمفارش

حشرات البق تترك علامات واضحة تدل على وجودها، منها بقع دم على الملاءات والمفارش، وأي أغطية موجودة بالمنزل، لذا عند رؤية هذا المنظر، نستنتج وجود البق.

بقع بيضاء على الحواف

من العلامات التي تدل على وجود حشرة البق، ظهور بقع بيضاء على الحواف، سواء الدولاب أو الكراسي وغير ذلك.

رائحة عفن في المنزل

تصدر حشرة البق رائحة غريبة، قريبة من رائحة الكزبرة الخضراء، أو رائحة العفن، ليس فقط في الهواء الطلق، بل أيضًا بالملابس والغرف المغلقة والدولاب، وقد يصل الأمر إلى المطبخ، لذا يجب الانتباه عند شم هذه الرائحة، وسرعة التصرف.

قشور فاتحة اللون

حشرة البق من الحشرات التي تتزايد بشكل سريع، لذا عند ملاحظة وجودها ينبغي التصرف على الفور، ومن أهم العلامات التي نستدل بها على وجود البق، ظهور قشور فاتحة اللون على شكل حشرة على الوسائد والمفارش والكراسي، ويعني ذلك تزايد الحشرة، إذ تغير جلدها خمس مرات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، وقد تتطور بشكل كامل في أسابيع قليلة، وتنتنج كميات هائلة من البق، تنتشر بكافة أرجاء المنزل.

في حالة ظهور حشرة البق، يمكن التخلص منها بشراء بعض المواد، التي تساعد في التخلص منها تمامًا.