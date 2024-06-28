7 نصائح لتجنب الطفح الجلدي في فصل الصيف.. ما أعراضه؟

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تزداد مشكلة الطفح الجلدي المزعجة، لا سيما عند الأطفال، وهي عبارة عن بقع حمراء على الجلد.. فكيف يمكن تجنب ظهورها بالنسبة للكبار والأطفال؟

ما هو طفح الجلدي؟

الطفح الجلدي أو طفح الصيف، والمعروف أيضًا باسم الطفح الجلدي الحراري، هو عبارة عن طفح جلدي أحمر اللون يتكون من بثور صغيرة مليئة بالسوائل، وينتج هذا الطفح عن انسداد الغدد العرقية، ما يمنع العرق من الخروج وتبريد الجسم، حسب ما ورد على موقع «مايو كلينك».

أعراض الطفح الجلدي

بُقع مرتفعة قليلًا عما حولها من سطح الجلد (انتبارات) يمكن أن تظهر في أي مكان بالجسم، ويمكن أن تكون حمراء أو أرجوانية أو بلون الجلد.

تتنوع هذه الانتبارات في الحجم، وتتغير في الشكل، وكذلك تظهر وتختفي مرارًا وتكرارًا.

الحكة، التي قد تكون شديدة.

تورم مؤلم (الوذمة الوعائية) حول العينين أو الخدين أو الشفتين.

تهيج نتيجة وجود محفزات مثل الحرارة والتمارين الرياضية والضغط النفس.

تستمر الأعراض لأكثر من ستة أسابيع، وتتكرر كثيرًا وفي أي وقت، وتستمر أحيانًا لشهور أو سنوات.

نصائح لتجنب الطفح الجلدي

ويمكن تجنب ظهور الطفح الجلدي خلال فصل الصيف من خلال اتباع مجموعة من النصائح، هي:

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة: اختر الأقمشة المصنوعة من القطن أو الكتان، فهي تسمح بمرور الهواء وتمنع تراكم الحرارة والعرق على الجلد.

الحفاظ على برودة الجسم: اشرب الكثير من الماء، خذ حمامات باردة أو استخدم مكيف الهواء، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

استخدام واقي الشمس: ضع واقي شمس واسع الطيف بانتظام (SPF 30 أو أعلى) لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الطفح الجلدي.

ترطيب البشرة: استخدم مرطبًا خفيفًا خاليًا من العطور بعد الاستحمام أو غسل الوجه.

تجنب فرك الجلد: قد يؤدي فرك المنطقة المصابة بالحكة إلى تفاقم الطفح الجلدي.

استخدام كريمات تهدئة الحكة: يمكن استخدام كريمات الكالامين أو كريمات الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة والتهيج.

استشارة الطبيب: إذا كان الطفح الجلدي شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى أو القشعريرة، فاستشر الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

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