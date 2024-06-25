سر التغير المفاجئ في لون الجلد.. احذروا الإفراط في تناول المخبوزات الغربية

يصيب البهاق ملايين الأشخاص حول العالم، تاركا وراءه بقعا بيضاء على الجلد، تثير تساؤلات كثيرة وتلقي بظلالها على حياة من يعانون منه، إذ الرغبة في معرفة الأسباب وطبيعة المرض، ما كشفه الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنيا، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

أضرار الاستهلاك المفرط في الدقيق الأبيض

ويعرف البهاق بأنه مرض مناعي، إذ تتوقف خلايا الجسم عن العمل أو تموت، وقد يصاب الإنسان به لأسباب وراثية، بحسب حديث الفكهاني، والذي أكد أن الشخص المُصاب بالبهاق يُكون أطفاله معرضين للإصابة.

ويعد الاستهلاك المفرط في الدقيق الأبيض والمخبوزات الغربية بكل أنواعها أحد الأسباب التي تعمل على تنشيط مرض البهاق، وأكد أستاذ الأمراض الجلدية أن الشخص الذي يكون لديه استعداد وراثي للإصابة بالبهاق ويتعرض لعامل قوي يسبب تخبطا في جهازه المناعي.

احتمالية إصابة الأطفال بالبهاق وراثيا

ولا توجد احتمالية لإصابة الأطفال بالبهاق وراثيا، مضيفا «مش كل الناس اللي عندها استعداد وراثي للبهاق لازم ولادهم يبقى عندهم بهاق، إنما يُصابوا بالبهاق لما يكون في حاجة تنشط المرض ده مثل الحوادث النفسية الكبيرة والتعرض لأزمة نفسية كبيرة أو حاجة مرعبة».