«الصحة» تكشف 3 أمراض تُصيب الأطفال خلال فصل الصيف.. كيف تحميهم منها؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فصل الصيف من الفصول التى يتعرض فيها الكبار والصغار لبعض الأمراض نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، مشيرا الى أنه مع ارتفاع الحرارة ينتشر فيروس الهربس وهو أحد الفيروسات التنفسية التي تصيب الأطفال والبالغين ولكن الصغار بشكل أكبر نظرا لضعف مناعتهم.

فيروس الهربس وضربات الشمس

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بفيروس الهربس من حين لآخر، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء المرضى قد لا يحتاجون الأدوية ولكن يريدون تخفيف الآلام البسيطة عن طريق استخدام المخدر الموضعي والمطهرات.​​

وأشار إلى أن الطفل قد يصاب بضربة شمس نتيجة للتعرض لأشعتها لفترة طويلة، وقد يتطور الأمر إلى الحروق، لافتا إلى أن بعض الصغار يصابون بالتسمم الغذائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تجعل الطعام يفسد بشكل أسرع، لذا لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.

رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وأضاف، أنه على المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تجاه الأطفال في فصل الصيف لمنع التعرض إلى الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس أو التسمم الغذائي، مشيرا إلى رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاستقبال كافة الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.