ألعاب مائية وحفلات ألوان.. «تقاليع» شواطئ الغردقة في الصيف

قال عصام علي، الخبير السياحي وعضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة تحرص على تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة يومية بغرض الترفيه وإدخال البهجة والسرور على النزلاء، مشيرا إلى إقامة مهرجانات الفواكه والألوان وحفلات الفوم، والألعاب البحرية التي من أشهرها الفلاي بورد.

احتفالات الفنادق على الشواطئ

ولفت الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مظاهر احتفالات الفنادق على الشواطئ تشمل الرسم على وجوه الأطفال والمسابقات المتنوعة والحفلات المسائية وذلك بمشاركة فرق الإنميشن، مؤكدا أن تلك النشاطات تلقى قبولا وإعجابا من السياح والمصريين.

السياحة الداخلية

موضحاً أن السياحة الداخلية رفعت نسبة الإشغالات بالفنادق في الغردقة إلى أعلى مستوى لها بنسبة 90% تزامنا مع بدء موسم الصيف الجاري، وذلك مع توافد الآلاف من النزلاء علي فنادق الغردقة، معلنا أن فنادق الغردقة كاملة العدد في فصل الصيف.