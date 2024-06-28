محمود بدر: قرارات «مرسي» في الإعلان الدستوري كانت اعتداء على القضاء المصري

عرضت قناة «صدى البلد»، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: «30 يونيو- 3 يوليو حقائق وأسرار» تضمن روايات شهود عيان على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والاعتداء على مؤسسة القضاء المصرية.

اعتداءات الإخوان على القضاء المصري

وخلال الفيلم الوثائقي قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إنّ مؤسسة مثل القضاء المصري شهدت اعتداءات إبان حكم الإخوان بقرارات «مرسي» في الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام، والتي تعد واحدة من الفضائح التي حدثت.

ثورة 30 يونيو

أوضح الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنّ خروج 30 مليون مصري أو أكثر في ثورة 30 يونيو أسقطوا الشرعية فورًا، ولم يعد هناك مرجعية اللجوء لصندوق الانتخابات، لكن هناك الشعب الذي أعطى تصويت خرج أضعافه رفضوا هذه الشرعية وأسقطوها.

وتابع: «أؤكد أن الجيش لم يكن يخطط لانقلاب عسكري، وأن وزير الدفاع آنذاك وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لآخر لحظة يحاول احتواء الأزمة بين جبهة الإنقاذ والشعب وبين جماعة الإخوان ومرسي».