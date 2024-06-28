القمة تشتعل.. ترتيب الدوري بعد إلغاء مباراة بيراميدز وفوز الأهلي.. عاجل

يقدم موقع «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الأهلي على فاركو، وإلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، في الجولة 28 من منافسات دوري NILE.

وشهدت الجولة 28، فوز الأهلي على فاركو، بثنائية مقابل هدف، في حين أٌلغيت مباراة سموحة وبيراميدز بعد اشتعال النيران في أحد غرف التحكم باستاد القاهرة الدولي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وإلغاء مباراة سموحة وبيراميدزوجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي، وإلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، كما يلي:

1- بيراميدز (62 نقطة) (25 مباراة)

2- الأهلي (48 نقطة) (20 مباراة)

3-المصري البورسعيدي (45 نقطة) (27 مباراة)

4- زد (41 نقطة) (+12 هدفًا) (26 مباراة)

5- مودرن فيوتشر (41 نقطة) (27 مباراة)

6- إنبي (40 نقطة) (+8 أهداف) (26 مباراة)

7- سموحة (39 نقطة) (26 مباراة)

8- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (26 مباراة)

9- الاتحاد السكندري (36 نقطة) (27 مباراة)

10- الزمالك (34 نقطة) (+10 أهداف) (21 مباراة) يخصم 3 نقاط نهاية الموسم

11- طلائع الجيش (34 نقطة) (-3 أهداف) (26 مباراة)

12- الإسماعيلي (31 نقطة) (-4 أهداف) (28 مباراة)

13- الجونة (31 نقطة) (- 12 هدفًا) (28 مباراة)

14- البنك الأهلي (30 نقطة) (28 مباراة)

15- فاركو (25 نقطة) (28 مباراة)

16- بلدية المحلة (22 نقطة) (26 مباراة)

17- المقاولون العرب (19 نقطة) (26 مباراة)

18- الداخلية (18 نقطة) (27 مباراة)