وزير الرياضة: الدوري المصري هو الأقوى في القارة الإفريقية

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تقديم العديد من الحوافز والمزايا لأبطال مصر بمختلف الألعاب، للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين للخارج.

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدوري المصري أقوى دوري في القارة الأفريقية، منوها أن المنتخب المصري أمامه العديد من التحديات خلال المباريات القادمة، قائلا: «حسام وإبراهيم لهم إنجازات في مجال الرياضة، فهم أيقونة الرياضة المصرية، وجاء وقتهم لتولي المنتخب المصري».

وعن تصريحات حسام حسن عن المنتخب المصري، التي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفني للدوري غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء، قال صبحي: حسام نفى هذا الكلام وأكد أنه تم تحريفه.

وتابع: دورنا هو توفير الظروف المناسبة للمنتخب المصري لتحقيق أفضل نتائج، ونحافظ على استقرار المشهد، ويجب عدم الحكم على المدير الفني الجديد للمنتخب الآن فالوقت مبكر جدا على هذا الأمر.