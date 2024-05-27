تغيير اسم نادي شهير في الدوري المصري رسميا.. عاجل

أعلنت جريدة الوقائع المصرية (الرسمية) تغيير اسم نادي فيوتشر إلى نادي مودرن سبورت.

ونشرت الجريدة الرسمية بيانا بشأن تغيير اسم نادي فيوتشر، وجاء البيان كالتالي: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر إف سي، إلى نادي مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره».

ويحتل مودرن سبورت المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعها من 22 مباراة