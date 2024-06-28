تطوير البنية التحتية.. تفاصيل مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

تستضيف القاهرة يومي 29 و30 يونيو المقبلين، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بعنوان «مصر والاتحاد الأوروبي»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.

ويأتي مؤتمر هذا العام، في وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية إذ أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها «رأس الحكمة»، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

تطوير البنية التحتية

ويتناول مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية، تشمل البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، وكيفية تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وتعزيز قطاع الصحة والتعليم.

وسيتطرق المؤتمر للحديث عن مرض الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة في هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، التي تتمثل في توفير خدمات الصرف الصحي، التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين؛ للتشاور بشان سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.