محمود مسلم: عقد أعضاء «تمرد» مؤتمر 3 يوليو من داخل مقر الوطن «موقف نفخر به»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن ما ظهر في 3 يوليو 2013 تحديدا في الساعة السادسة هو قرارات النخبة المصرية، مردفا: «حدث في هذا اليوم واقعة شهيرة أن أعضاء تمرد جاءوا إلى مقر جريدة الوطن؛ محمد عبدالعزيز ومحمود بدر وحسن شاهين ليعقدوا مؤتمرهم الصحفي».

وتابع، خلال فيلم وثائقي بعنوان «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»، عرضته قناة «صدى البلد»: «تحدث معي محمد عبدالعزيز في 2 يوليو وقال لي أريد أن تتوسط لنا لعقد اجتماعنا في نقابة الصحفيين غدا، وهو الموافق 3 يوليو، فاقترحت عليه أن يعقدوه في مقر جريدة الوطن، وقلت له إذا هاجمكم الإخوان نجلس معا في الشارع ونعقده».

وواصل: «تجمعت كل وكالات الأنباء والقنوات، ونقلت المؤتمر على الهواء من الوطن يومها، وبعدها تحدث العقيد أحمد علي عبر وسيط لمحمود بدر لكي يحضروا القيادة المشتركة لإعلان البيان النهائي، وهذه من الأشياء التي نتشرف بها في الوطن، أن أعضاء تمرد نظموا مؤتمرهم الصحفي في الوطن ثم تحركوا منه إلى القيادة المشتركة ليعلنوا تحرير مصر من قبضة الإخوان».