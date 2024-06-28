مطبوعات اقتناها البابا تواضروس من معرض الكتاب بالإسكندرية.. بينها «مصر الفرعونية»

احتضنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، معرض الكتاب في دورته السابعة، والذي تفقده البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ يومين على هامش اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه من مقر كرسيه بعروس البحر المتوسط، حيث اقتنى عددًا من الكتب التي تعكس اهتمامات قداسته ليقرأها في التوقيت الحالي، فما هي؟

منى منصور، موظفة بالهيئة العامة للكتاب بفرع الإسكندرية، أكدت أن البابا تواضروس اقتنى عددًا من الكتب من كتب مكتبة الأسرة والنشر العام، لافتة إلى أنه أثنى على كتب الطفل.

مجالات يقرأ فيها البابا تواضروس

وأضافت «منصور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البابا تواضروس اقتنى عددًا من الكتب في مجالات عدة أبرزها تاريخ الإسكندرية ومصر الفرعونية، بالإضافة إلى تطوير سلوكيات الطفل والفلسفة.

أسماء كتب اقتناها البابا تواضروس من معرض الكتاب

وجاءت أبرز الكتب التي اقتناها البابا تواضروس من معرض الكتاب بالمدينه المرقسية بالإسكندرية: «الإسكندرية الكوزومباليتنية، عالم ما بعد الاسكندر المقدوني، صفحات مشرقة في تاريخ مصر القديم، حكايات شعبية فرعونية، فن الرسم عند القدماء المصريين، الأطفال وصعوبة التعلم، رباعيات صلاة جاهين، فن الرسم عند القدماء، اصدارات البيت والنخلة، وصف مصر».

الوكيل البابوي: البابا تواضروس قارئ جيد

وأكد القمص أبرآم إيميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، أن قداسة البابا طول عمره قارئ جيد في جميع مجالات المعرفة والثقافة فمن الطبيعي أنه حين تفقد المعرض أن يختار مجموعة متنوعة من الكتب لقرائتها.

وأضاف وكيل البابا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البابا قد دعا الجميع لزيارة المعرض واقتناء الكتب على الهواء مباشرةً في ختام عظته الأسبوعية، مؤكدا أن الكنيسة تسعى من خلال تلك المعارض بخلق جيل جديد يتمتع بمجموعة من القيم المعرفية البناءة.