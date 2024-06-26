 البابا تواضروس يناقش تطوير طرق الدراسة في إكليريكية الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية، صباح اليوم، القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالكلية وخطة العمل للسنة الدراسية المقبلة، ورؤية تطوير طرق الدراسة المختلفة.

استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي

وحضر اللقاء، القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومن المقرر أنّ يستأنف البابا تواضروس الثاني اعتبارًا من اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.

ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء، مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

توقف الاجتماع في أسبوع البصخة والخمسين المقدسة

وكان قداسة البابا، قد أعلن في 24 أبريل الماضي، توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.