البابا تواضروس يتفقد معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (صور)

استأنف البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس، حيث أقيم الاجتماع في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي امتلأت بالحضور من بأبناء الكنيسة.

البابا يتفقد معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية

وقبل بدء صلوات العشية تفقد البابا معرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويًا في فناء الكاتدرائية المرقسية، وأيضًا ملتقى توظيف الشباب والخريجين الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

ورفع البابا بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من مجمع كهنة الإسكندرية.

واستمع البابا لعدد من مشروعات الطلبة المتميزين، ومنها مشروع في تطوير السكك الحديدية ومشروع ماكينة لفصل المخلفات، ثم كرم 44 من أوائل الجامعات و26 من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا.

تهنئة البابا بمناسبة صوم الرسل

وألقى البابا العظة، مهنئًا أبناء الكنيسة ببدء صوم الآباء الرسل وشكر مقدمي فقرات حفل التكريم، مهنئًا المكرمين.

ووضح قداسة البابا أهمية صوم الرسل من حيث أنه صوم الخدمة، وأشار إلى أنه سيبدأ في سلسلة تعليمية جديدة بعنوان «مؤهلات الخدمة»، والتي ستمتد إلى ما بعد انتهاء صوم الرسل.

وفي نهاية العظة، شكر البابا تواضروس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على متابعتهما لتنظيم معرض الكتاب وملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية.