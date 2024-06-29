يتميز مولود برج الثور بأنه صبور ودقيق وعملي، ولكن يجب أن يتخلى عن الغرور في علاقة الحب، وقضاء المزيد من اللحظات التي لا تنسى، مع التركيز على المجال الوظيفي.

حظك اليوم برج الثور السبت 29-6-2024 مهنيا وعاطفيا

ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور السبت 29-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبراء الأبراج.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

كن ودودًا مع زملائك في العمل يا برج الثور، فهذا سيساعدك في العمل الجماعي، وسيُعجب بعض العملاء بمهاراتك في التواصل، ويمكن لرجال الأعمال توسيع مناطقهم لأن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مناطق ومواقع جديدة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

توقف عن إدخال شخص ثالث في حياتك يا برج الثور، فهذا يمكن أن يؤدي إلى الفوضى والانفصال، وقد تجد شخصًا جديدًا مثيرًا للاهتمام، وعندما تشعر بالرغبة في عرض الزواج، اتخذ القرار.