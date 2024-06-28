مدحت الكمار: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر ريادتها في المنطقة

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إنّ ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا ممتدًا في الدولة المصرية، ولم تقف عند حد إزالة حكم الإخوان والقضاء على خططهم، لكنها أعادت لمصر ريادتها في المنطقة وطبيعتها كدولة مدنية مستنيرة، تقوم على حضارة من آلاف السنين.

ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري

وأوضح «الكمار»، في تصريح صحفي، أنّ ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وأسست قواعد الجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو تنمية شاملة وازدهار في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنّ الميزة الكبرى لثورة 30 يونيو هي أنّ وعي المصريين أوقف امتداد الدولة الدينية المتطرفة في مصر، وأجهض مخطط الفتنة الطائفية، وأعاد للوطن وحدته التاريخية ولحمته.

انطلاق مصر نحو المستقبل

وتابع عضو مجلس النواب، أنه في الذكرى الـ11 للاحتفال بثورة 30 يونيو، تعيش مصر في أمن وأمان واستقرار، ولم تتعرض طوال السنوات الماضية لهزات أمنية أو سياسية، بل انطلقت نحو المستقبل بخطط واعدة يقودها الرئيس السيسي.

وشدد على أن ثورة 30 يونيو أجهضت محاولات الإخوان لطمس هوية مصر وأخونتها، وبناء تحالفات إرهابية مضرة بمصلحة الوطن، والدخول بها في مسار أسود، فهي ثورة تعبر عن عزة وكرامة المصريين.