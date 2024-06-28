عاجل.. عطل عالمي مفاجئ يضرب موقع فيسبوك.. هل تأثرت مصر؟

تعرض موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لعطل عالمي مفاجئ، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ اشتكى كثيرون من المستخدمين، من عدم تمكنهم من الوصول إلى التطبيق، وتقييد تعاملاتهم فيه، ما أثار ضيقهم.. فهل أثر هذا العطل على استخدام التطبيق في مصر؟

عطل مفاجئ يضرب موقع «فيسبوك»

وفقًا لِما ورد على موقع «downdetector» المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم، لحظة بلحظة، فقد تعرض موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لعطل عالمي مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية، واستقبل الموقع عدة شكاوى من المستخدمين حول العالم، من عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق.

ونشر الموقع المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية، رسمًا بيانيًا توضيحيًا، بمثابة عرضًا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بالحجم النموذجي للتقارير، حسب الوقت من اليوم، ومن الشائع أن يتم الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه من الشائع الإبلاغ عن بعض المشكلات على مدار اليوم، وأنه يُبلغ عن الحادث فقط عندما يكون عدد تقارير المشكلة أعلى بكثير من الحجم المعتاد لذلك الوقت من اليوم.

نسبة الشكاوي من الوصول للتطبيق 52%

وجاءت الشكاوى من العطل في موقع «فيسبوك» بخصوص التطبيق نفسه بنسبة 52%، بينما نسبة الشكاوى في الموقع 31%، وتسجيل الدخول بنسبة 17%.

هل أثر العطل على استخدام التطبيق في مصر؟

وبينما يتعرض موقع «فيسبوك» لعطل عالمي مفاجئ، فقد أكد موقع «downdetector» المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم، أن بلاغات المستخدمين تشير إلى عدم وجود مشكلات حاليًا مع خدمة «Facebook».