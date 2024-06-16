كيفية منع أخذ «اسكرين شوت» لـ«بروفايل فيسبوك».. الحل في 3 خطوات

يعاني الكثيرون من مشكلة وضع الصور الشخصية على فيس بوك، خوفا من عمل اسكرين شوت لها، واستخدامها بشكل سيئ.

هناك طريقة تعتمد على 3 خطوات تساعدك في الحصول على المزيد من الخصوصية والأمان، إليك كيفية منع أخذ «اسكرين شوت» لـ«بروفايل فيسبوك» وفقا لموقع «البوابة العربية التقنية» ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

تكمن الخطوة الأولى في الذهاب إلى صفحتك على فيسبوك والتي ترغب في حماية صورة البروفايل الخاصة بها.

الخطوة الثانية تكمن في الضغط على صورة البروفايل لتظهر لك مجموعة من الخيارات، بعد قراءة جميعها يمكن النقر على خيار تشغيل ميزة حماية صورة الملف الشخصي.

الخطوة الأخيرة بعد النقر على ذلك الخيار، تظهر لك كلمة التالي يمكنك الضغط عليها، ومن ثم وجب عليك تأكيد الأمر مرة أخرى، وذلك عبر النقر على كلمة حفظ لضمان إتمام هذه العملية بنجاح.

الأمر لا يقتصر على «فيسبوك»

لا يقتصر الأمر على تطبيق فيسبوك فحسب، إلا أنه يمكنك تنفيذه في واتساب أيضا، الأمر الذي أعلنه واتساب مؤخرا، والذي يساعد بدوره في الحفاظ على خصوصية صورة الواتساب، ومنع الأشخاص من الحصول على اسكرين شوت، فهي ميزة جرى تصميمها للمزيد من الأمان، والتي أصبحت متاحة للجميع، فبمجرد النقر على صورة الواتساب ومحاولة عمل اسكرين لها.

تجد ملحوظة تظهر لك أنه لا يمكنك فعل ذلك لأن الصورة تحتوي على بيانات شخصية، الأمر الذي يمنحك مزيدا من الخصوصية في الحفاظ على صورك وبياناتك.