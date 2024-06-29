«الأرصاد» تحذر المصطافين من حالة البحر اليوم وغدا.. «خدوا بالكم»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصطافين على البحار، وتحديد المدن الساحلية التي تطل على البحر المتوسط بسبب اضطراب الملاحة وارتفاع الموج، موضحة تفاصيل حالة الطقس أيضًا، إذ نشهد اليوم السبت الموافق 29 يونيو وغدًا الأحد 30 يونيو، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

تحذير من «الأرصاد» للمصطافين من حالة البحر اليوم وغدا

وحرصت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على توجيه تحذيرها للمصطافين إذ يكون هناك اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط يومي السبت والأحد، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 درجات مئوية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد اليوم، وتكون نشطة على كافة الأنحاء على فترات متقطعة بدءًا من الغد وحتى الخميس المقبل.

ارتفاع نسبة الرطوبة لـ90%

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسبة الرطوبة لـ90% في بعض المناطق، إذ تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري نسبة تتراوح بين 75 و80%، بينما تسجل الصغرى نسبة تتراوح بين 20 و30%، كما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 85 و90%، وتتراوح الصغرى بين 45 و50.

وبالنسبة لشمال الصعيد، تتراوح العظمى بين 45 و55 درجة، فيما تصل الصغرى بين 15 و20 درجة، وعن جنوب الصعيد فتتراوح نسبة الرطوبة بين 20 و30%، بينما تتراوح الصغرى بين 10 و15%.