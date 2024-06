فيلم Inside Out 2 يصعد إلى المركز الخامس في قائمة الأعلى إيراد خلال عام 2024

نجح فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 في الصعود إلى المركز الخامس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال عام 2024، بعد أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي، إذ حقق الفيلم إجمالي إيرادات 294 مليون دولار عالميًا خلال 3 أيام فقط في دور العرض السينمائي حول العالم، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مدار عام 2024، جاء فيلم Dune: Part Two في المركز الأول بإيرادات بلغت 771 ألف دولار، بينما كان المركز الثاني من نصيب فيلم Godzilla x Kong: The New Empire الذي حقق إيرادات بلغت 567 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء فيلم Kung Fu Panda 4 محققا 543 مليون دولار.

Inside Out 2 يتفوق على Bad Boys: Ride or Die في شباك التذاكر

وأزاح Inside Out 2 فيلم The Garfield Movie من المركز الخامس إلى المركز السادس في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2024، والذي حقق 217 مليون دولار، أما المركز السابع من نصيب فيلم Bad Boys: Ride or Die المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي حول العالم، وذلك بإجمالي إيرادات عالمية تبلغ 215 مليون دولار.