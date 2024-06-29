«هيئة الدواء» تسحب مستحضر حيوي من الصيدليات لعدم مطابقته للمواصفات

جددت هيئة الدواء المصرية قرارها بشأن سحب المستحضر الحيوي Purified water التشغيلي رقم 42، مشيرة إلى أنه تم سحب ووقف تداول المستحضر الحيوي، فضلا عن تحريز منتجات التشغيلة - وردية إنتاج الدواء-، نظرا لعدم مطابقتها لمواصفات معامل هيئة الدواء.

عدم شراء أي مستحضر حيوي إلا من خلال الصيدليات

وحذرت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم شراء أي مستحضر حيوي إلا من خلال الصيدليات، مشيرة إلا أنه في حال الشك في أي مستحضر حيوي لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء من خلال الخط الساخن لها 15301.

ماء نقي يستخدم في التداخلات الدوائية

وأوضحت هيئة الدواء أن هذا المستحضر هو ماء نقي يستخدم في التداخلات الدوائية، وقرارات السحب تأتي نتيجة لوجود حملات مكثفة من قبل هيئة الدواء لضبط السوق الدوائي في مصر.