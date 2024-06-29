أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر.. سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 29-6-2024 في مصر، استقراراً في مختلف الأعيرة ومن ضمنها عيار 21 الذي يهتم متابعة أسعاره قطاع كبير من المواطنين نظراً لأنه يُعد العيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل محلات الصاغة، حيث يتغير سعر الذهب بشكل لحظي على اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، وفق التحديث الأخير، المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 3600 جنيه للشراء، و3582 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 3150 جنيهاً للشراء، و3135 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2700 جنيهاً للشراء، و2688 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 2100 جنيهًا للشراء، و2091 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25200 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.