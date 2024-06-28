«جولد بيليون» توضح أسباب استقرار أسعار الذهب المحلية

كشفت «جولد بيليون» المؤسسة المتخصصة في أبحاث الذهب، عن توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وهل ستبقى مستقرة أم أنها ستتحرك صعوداً أو أو هبوطاً في مختلف الأعيرة.

وحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون» فإن سعر الذهب المحلي شهد استقراراً منذ جلسة الأمس بدون أي تغيرات تذكر، وذلك في ظل تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى عدم وجود اتجاه واضح لحركة الذهب العالمي خلال هذه الفترة.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3155 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد ارتفع إلى 3160 جنيه للجرام، وخلال جلسة أمس لم يشهد الذهب أي تغيير حيث افتتح الجلسة وأغلقها عند نفس المستوى 3145 جنيه للجرام.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفترة الحالية لا تشهد أي دعم لسعر الذهب المحلي، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وفي ظل التحركات الغير واضحة لأسعار الذهب العالمي، بالتالي لا توجد ضغوط على سعر الذهب المحلي حالياً.

من جهة أخر،ى يشهد الطلب المحلي على الذهب ضعف واضح منذ فترة وهو ما تسبب في الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار خاصة مع غياب المضاربات السعرية بعد اختفاء السوق الموازي،وبالتالي لا يتبقى أمام سعر الذهب المحلي سوى ان يتبع حركة السعر العالمي، وفي حال استجاب الذهب العالمي لتوقعات الأسواق المالية والمؤسسات العالمية بأن يرتفع لمستويات قياسية جديدة، سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب المحلي بشكل كبير.

وحتى الآن يعد وضع السيولة من النقد الأجنبي مناسب لدى البنوك مع وجود وفرة في العملة الأجنبية الأمر الذي دفع البنوك التجارية إلى رفع حد استخدام كروت الائتمان خارج مصر لعملائها، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية، وهو ما يزيد من هدوء واستقرار الأسواق بشكل عام.

توقعات سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

حتى الآن لم يستطع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من نطاق التداول الضيق الذي استمر طوال هذا الأسبوع حول المستوى 3150 جنيهًا للجرام، ولا توجد حتى الآن ضغوط سعرية قد تؤدي إلى تغيرات في حركة السعر على المدى القريب.