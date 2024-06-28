سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة في مصر.. «اعرف بكام؟»

سجَّل سعر سبيكة الذهب، اليوم الجمعة 28-6- 2024، استقرارا، لمختلف الأحجام والأنواع، بالتزامن مع استقرار أسعار جرامات الذهب، خلال تعاملات اليوم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر سبيكة الذهب اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- وصل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 1,014 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 0.5 جرام عيار 24 نحو 1,918 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 3,677 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6,430 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

سعر سبيكة الذهب

- سجل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 25 جراما عيار 24 نحو 91,778 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما عيار 24 نحو 73,422 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 36,711 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات، عيار 24 نحو 18,355 جنيها شامل المصنعية والدمغة.