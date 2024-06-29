هل أصيب عماد حمدي بالعمى قبل وفاته حزنًا على رحيل شقيقه التوأم؟

تحدث الناقد الفني إلهامي سمير، عن كواليس وأسرار في حياة الراحل «عماد حمدي» الذي دخل مجال التمثيل في سن كبيرة، موضحًا أنه نشأ على حب القراءة والتمثيل وكان مرتبطًا بشكل أكبر بشقيقه التوأم عبدالرحمن.

أسرار المشوار الفني للراحل «عماد حمدي»

وشدد «سمير»، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن عبدالرحمن شقيق الفنان عماد حمدي حاول خوض تجربة التمثيل أولًا لكنه توقف سريعًا واتجه لمجال الدبلوماسية والخارجية، موضحًا أن أول تجربة للفنان عماد كانت على المسرح، بينما كانت التجربة الأولى له سينمائيًا في فيلم «السوق السوداء» عام 1945، موضحا أنه تزوج من الفنانة شادية لـ3 سنوات واستمرت العلاقة طيبة بينهما رغم انفصالهما.

باشكاتب في ستديو مصر

وأوضح أنه تخرج في كلية التجارة وافتتح هو وشقيقه أول مكتب مصري في الدعايا والإعلان، مؤكدًا أنه عمل باشكاتب حسابات في مستشفى أبو الريش، وكان يعمل على تعويض حلمه كطبيب في هذا المكان، وبعدها عمل كباشكاتب في ستديو مصر وهو الذي مهدى له الطريق للسينما.

وأشار إلى أن شقيقه عبدالرحمن توفي قبل وفاته بعام واحد ودخل في حالة من الاكتئاب ولم يصب بالعمى، ولكن كان يعاني من عدم القدرة الجيدة على النظر، وعاش مأساة في النهايات وفضل الاستمرار في التدخين رغم تحذيرات الأطباء.