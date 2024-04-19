سميرة أحمد: عملت مقالب كوميدية في عماد حمدي وفريد شوقي

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن دورها في فيلم أم العروسة جاء باختيار عبد الحميد جودة السحار وكان هذا الفيلم من الروايات المقروءة للغاية وكان من ضمن الأبطال يوسف شعبان وكان شخصية جميلة للغاية.

وأضافت: تحية كاريوكا وعماد حمدي كانا عظيمين، وتحية كاريوكا فنانة طيبة ورقيقة وعماد حمدي من أظرف الشخصيات وكان دمه خفيف وكنت أقوم بعمل مقالب فيه، وكنا راجعين في إحدى المرات ليلا في الهند بعد عرض فيلم أم العروسة، وكنا ذاهبين إلى الفندق وفكرت في عمل مقلب به في الهند، وكانت هناك شائعة بأن كوبرا سكنت الفندق وعند عودتنا بعد عرض الفيلم أدعيت أن الكوبرا لدغتني وفي النهاية كشفت له الأمر وأوضحت له أنه مقلب.

وأضافت الفنانة القديرة سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج، أنها قامت بعمل مقلب أيضاً في ملك الترسو فريد شوقي خلال تمثيلهما فيلم امرأة مطلقة.

وأوضحت أن فريد شوقي كان طيبا للغاية وكانت به براءة، وقامت بتنفيذ مقلب فيه بعد أن حكي فريد شوقي لها عن قيامه بإنقاذ امرأة مسنة كانت جالسة في محطة مصر ونقلها إلى أحد الفنادق، وعندما سمعت الحكاية منه أخبرت أحد الشخصيات بأن يتصل بفريد شوقي ويقول له قسم الهرم يريدك للحضور إليه لأنه خطف امرأة من محطة مصر، وهنا تعصب فريد شوقي وقال أنا معملتش حاجة وجلسنا نضحك واكتشف المقلب.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.