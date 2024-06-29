تطبيق زيادة معاشات شهر يوليو في 6 نقابات مهنية.. تفاصيل وموعد الصرف

يبدأ خلال أيام تطبيق قرارات زيادة معاشات 6 نقابات مهنية، هي «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، المعلمين»، لذلك تستعرض «الوطن» تفاصيل هذه الزيادات وموعد صرفها.

زيادة معاش نقابة القراء

من المقرر أن يبدأ صرف المعاش بالزيادة الجديدة لنقابة القراء من أول يوليو 2024، بعد إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم إلى 3 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، لتصرف على أربع دفعات متساوية في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

زيادة معاشات المهن الطبية

قرر اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين، زيادة معاشات أعضائه إلى 1500 جنيه بدلاً من 1350 جنيهًا، ويبلغ عدد المستحقين لهذه الزيادة نحو 121 ألفًا، وسيتم تطبيق الزيادة بدءًا من دفعة معاش يوليو 2024، التي تصرف في منتصف أغسطس.

يذكر أن المعاش يُصرف إجمالًا كل ثلاثة أشهر في منتصف أشهر فبراير، مايو، أغسطس، ونوفمبر، ويتم تحويله إلى حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد.

أعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد يدرس مقترحًا لتغيير نظام صرف المعاش ليصبح شهريًا بدلًا من صرفه دفعة كل ثلاثة أشهر، وذلك استجابة لرغبات العديد من المستحقين.

وأوضح أن هذه الزيادة لا تواكب تضخم الأسعار الحالي، لكنها مساهمة من الاتحاد لتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الزيادة ستبلغ حوالي نصف مليار جنيه سنويًا.

وخصص الاتحاد خطًا ساخنًا رقم 15603 لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء بخصوص المعاشات.

زيادة معاشات نقابة المعلمين

وتعتزم نقابة المعلمين صرف المعاشات لأعضائها المستحقين يوم الثلاثاء 9 يوليو المقبل، حيث من المقرر توفر المعاش في ماكينات الصراف الآلي في التاريخ السابق ذكره.