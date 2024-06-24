مصادر حكومية تنفي زيادة المعاشات في يوليو المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال أيام قليلة، في صرف المعاشات للمستحقين عن شهر يوليو 2024، وذلك بالزيادة المُقررة 15% كحد أقصى وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

هل توجد زيادة في معاشات شهر يوليو؟

ويرغب العديد من المواطنين في معرفة ما إذا كان هناك زيادة في معاشات شهر يوليو 2024 من عدمه، وهو ما سيتم توضيحه من خلال مصدر حكومي حول الزيادات.

تقديم صرف زيادة المعاشات في مارس

وقال مصدر حكومي، إنه جرى تقديم صرف الزيادات المُقررة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في شهر مارس الماضي بدلًا من يوليو المُقبل.

وأضاف المصدر خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر مارس الماضي، أي بتبكير 4 أشهر عن موعدها المُقرر وفقًا لقانون التأمينات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عُقد مع رئيس مجلس الوزراء، وجّه بأن يكون موعد الزيادة في شهر مارس الماضي، وتم صرفها بالفعل بدلًا من شهر يوليو.

كما أنه في شهر يوليو ستكون الدفعة الخامسة التي يتم فيها صرف الزيادات التي وجه الرئيس بتبكير موعد صرفها.