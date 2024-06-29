بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

الذكرى 11 لثورة 30 يونيو

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك، في بيان له اليوم، «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة كافة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو».

وتابع «تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».