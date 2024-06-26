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«التخطيط»: ملتزمون بتطوير الهيدروجين منخفض الكربون لدعم التنمية المستدامة

كتب:

رضوى هاشم
12:23 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
دكتورة هالة السعيد

دكتورة هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر بتعزيز تنمية الهيدروجين منخفض الكربون، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري لمصر يشمل 35 مشروعا ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، وهى الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

البرنامج القطري لمصر لدعم التنمية المستدامة

وأوضحت خلال ورشة عمل الأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن أنشطة مشروع  البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

هدف البرنامج القُطري

البرنامج القُطري أطلق في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.

 

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.