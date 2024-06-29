أسامة ربيع: القاطرات البحرية الجديدة تساهم في تطوير أسطول هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قطعت خطوات جادة وفعالة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن الاستراتيجية القومية التي تستهدف عودة الريادة للترسانات الوطنية.

رئيس هيئة قناة السويس يتفقد مصنع مصر للقاطرات

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال تفقده مصنع مصر للقاطرات بترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، أن الهيئة تسعى للدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة بما يساهم نحو تحقيق العديد من الأهداف التنموية بتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي.

ربيع: تحديث أسطول قناة السويس بقاطرات متعددة المهام

وأشار إلى أن القاطرات البحرية الجديدة تساهم في دعم جهود تطوير وتحديث أسطول الهيئة من القاطرات البحرية المعاونة متعددة المهام، التي تستخدم في أعمال مصاحبة السفن العابرة للقناة وأعمال التأمين الملاحي والتعامل مع المواقف الطارئة.

ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال بناء القاطرات مع مراعاة تطبيق شروط الجودة والمعايير العالمية خلال مراحل البناء ومراحل تركيب المعدات والتجهيزات البحرية و الملاحية، التي تحظى بمتابعة دورية لكل مراحل البناء من قبل لجان فنية متخصصة تابعة لهيئة قناة السويس.

وتابع ربيع سير العمل والتعرف على مستجدات عملية بناء خط إنتاج القاطرات البحرية من طراز Rastar 3200-W بقوة شد 90 طنا، وشملت الجولة التفقدية، الأعمال الجارية بالقطاعات الثلاثة الرئيسية بمصنع مصر لبناء القاطرات وهي قطاع التقطيع، وقطاع التشكيل، وقطاع البناء، والمجهزة بالتكنولوجيا الأحدث عالميا.