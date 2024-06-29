المناطق الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة اليوم

انخفاض طفيف في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء اليوم السبت الموافق 29 يونيو، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس رطب نهارا على كافة الأنحاء، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، بينما يكون معتدلا رطبا على السواحل الشمالية.

الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة في كافة الأنحاء، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية في مطروح، وتسجل العظى 31 درجة مئوية في الإسكندرية والعلمين والسلوم، فيما تسجل العظمى 32 درجة مئوية في دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

المناطق التي تسجل درجة الحرارة العظمى بها 33 درجة فتتمثل في كاترين، وتليها الأماكن التي تسجل العظمى بها 34 درجة مئوية وهي دمنهور كفر الشيخ والوادي الجديد، وتأتي بعدها المناطق التي تسجل العظمى بها 35 درجة، وتتمثل في بنها ووادي النطرون والمنصورة والزقازيق وطنطا وسيوة وحلايب.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 2 و3 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، فيما تكون حركة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.