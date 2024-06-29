غياب 28 طالبا بالثانوية العامة عن امتحان الفيزياء في شمال سيناء

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن 28 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لم يحضروا امتحان الفيزياء، وتم تسجيلهم بمحاضر الغياب.

عدد طلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أكدت في بيان، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان 4 آلاف و279 طالبا وطالبة، منهم 464 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة وذلك في القسم العلمي ا رياضيات، موزعون على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة، في العريش، والشيخ زويد ورفح ، وبئر العبد ووسط سيناء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن عدد الطلاب عدد طلبة مادة التاريخ 459وقد كان الحضور 457، وان الغياب طالبين فقط، وان نسبة الحضور كانت 99.6% ، وذلك بالإضافة الى تواجد طالبتين من المكفوفين اديا امتحانات اللغة الإنجليزية بالعريش، ونسبة الحضور للمكفوفيين 100%

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أن غرفة العمليات ل تتلقى أي شكاوى أو تجاوزات خلال الأمتحانات، وان الأمور سارت بشكل طبيعي بجميع لجان الأمتحانات

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش وذلك لمتابعة، سير وانتظام الامتحانات والعمل على حل المشكلات ، التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، والعمل على أداء الأمتحانات بكل يسر وارتياح.