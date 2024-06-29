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«تعليم المنوفية»: انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024 دون رصد مخالفات

كتب:

عصام علم الدين
10:48 ص | السبت 29 يونيو 2024
غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2024 دون مخالفات أو شكاوي من الطلاب أو المراقبين، وذلك خلال أداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية في تمام الساعة الـ9 صباحا لمدة 3 ساعات وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم رصد مخالفات في اللجان الامتحانية بالمدارس الموزعة على مستوى محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن هناك حالة طوارئ طوال أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024 للتسهيل على الطلاب أداء الامتحان من خلال تذليل العقبات التي تواجههم في اللجان.

عدد طلاب الصف الثالث الثانوي في المحافظة

وأضاف «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الصف الثالث الثانوي بلغ 36 ألفا و721 طالب حول المحافظة، وأنه جرى توزيع الأسئلة إلى جميع المدارس صباح اليوم دون مشاكل أو عوائق، مشيرا إلى أن غرف العمليات المركزية وفي الإدارات التعليمية بالمراكز تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة.

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