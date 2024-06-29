نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024.. «اعرف الحلول الصحيحة»

كشف محمد سليم معلم أول التاريخ، نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية اليوم السبت 29 يونيو، وتتضمن 46 سؤالا، منقسمة إلى سؤالين مقاليين و44 موضوعيًا «اختيار من متعدد».

نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024

وأوضح محمد سليم معلم أول التاريخ لـ«الوطن»، نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

مراجعة النموذج قبل التصحيح من لجنة خبراء

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري إعلان نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 الرسمي، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة نهائيًا في جميع المواد الدراسية، وسيتم إتاحتها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأضافت أن الهدف من إعلان نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 بعد الانتهاء من الامتحانات، لعدم توتر الطلاب بسبب نقص الدرجات أو التأثير على الأداء في الامتحانات الأخرى، وسيتم مراجعة النموذج قبل التصحيح من لجنة خبراء، والتأكد من عدم وجود أي أخطاء به أو مشكلة في الأسئلة.