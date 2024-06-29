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بيان مهم من «التعليم» بشأن تصوير امتحان التاريخ للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
11:10 ص | السبت 29 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ للثانوية العامة المصور من قبل 4 كفوف بلجنة مدرسة «تحيا مصر 5» بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

تحويل الواقعة للتحقيق 

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم السبت، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

 

 

 

 

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