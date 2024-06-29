«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر «جروبات الغش»

كشف مصدر في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية يتابع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة التاريخ للثانوية العامة 2024، عبر جروبات الغش الإلكتروني، للتحقق من صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب أم لا.

وزعمت حسابات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام تداول أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية الآن باللجان، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق والذي بدأ في التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.

وأضاف المصدر بغرفة عمليات الوزارة، أنه في حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للتاريخ سيتم التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «لا تهاون مع الغشاشين».