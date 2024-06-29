تداول إجابات الفيزياء والتاريخ عبر «جروبات الغش».. و«التعليم» تتوعد بعقوبات رادعة

أكد مصدر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالوزارة، يتتبع كل الأسئلة والإجابات الفيزياء والتاريخ التي يتم تداولها عبر صفحات الغش، للتوصل بعد توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف علي صحتها.

ونشرت جروبات الغش عبر موقع «تليجرام» إجابات للأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان التاريخ والفيزياء للثانوية العامة والذي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الآن باللجان، والذي بدأ في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات وفقاً للجداول المعتمدة.

عقوبات رادعة ضد الغشاشين

وأضاف المصدر، أنه سيتم ضبط المسئول عن تصوير أسئلة وإجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ ونشرها عبر جروبات الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والتي تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.

وتابع المصدر، أنه لا تهاون مع الغشاشين، وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المسئولين عن تصوير الأسئلة، ومسئول التفتيش باللجنة لعدم أداء واجبه بصورة جيدة والسماح بدخول الطلاب اللجان بالتليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية.