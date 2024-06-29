الرئيس السيسي يوضح أبرز الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، أبرز الإمكانيات الاستثمارية المتوفرة في مصر، لافتًا إلى أنها سوقًا كبيرة بها مئة مليون نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف يعيشون في مصر بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم من حروب ونزاعات.

وأشار الرئيس السيسي، إلى الفرص الاستثمارية التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، ويتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع عليها من خلال المؤتمر على النحو التالي:

أبز الامكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر

1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- الصناعات التحويلية.

3- إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

4- الاقتصاد الدائري.

5- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.

6- مركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.

7- إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.