فيلم اللعب مع العيال يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

يواصل فيلم اللعب مع العيال للمخرج شريف عرفة، صعوده في شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، محققا إيرادات بلغت مليون و332 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

وحقق فيلم اللعب على العيال في السينما على مدار الأسبوعيين الماضيين إيرادات وصلت لـ25 مليون جنيه و255 ألف جنيه، ومنذ بداية الأسبوع الثالث في السينما حقق الفيلم إيرادات بلغت 3 ملايين و281 ألف جنيه، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 28 مليونا و536 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تكسر إيرادات الفيلم حاجز 30 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

نجح فيلم اللعب مع العيال في تحقيق ردود أفعال إيجابية منذ طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، ويجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجم محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ويزو بالإضافة إلى بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج شريف عرفة.