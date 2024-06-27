فيلم اللعب مع العيال يحقق إيرادات 850 ألف جنيه في السينما أمس

ينافس الفنان محمد إمام في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم اللعب مع العيال، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي محتلًا المركز الثاني في شباك تذاكر الإيرادات.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراواي لـ«الوطن»، أنّ فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام، حقق إيرادات بلغت 850 ألفًا و51 جنيهًا في شباك تذاكر أمس الأربعاء.

قصة وأبطال فيلم اللعب مع العيال

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية علام ويجسده الفنان محمد إمام، وهو مدرس تاريخ تضعه الأقدار في منطقة بعيدة عن مكان عمله وحياته لتنقلب معه رأسًا على عقب.

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، ويزو، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، أسماء جلال، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، وآخرين من اخراج وتأليف شريف عرفة، فى أول تعاون يجمعهما بعد عدة نجاحات مشتركة بينه وبين الزعيم عادل إمام.