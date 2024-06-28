فيلم اللعب مع العيال يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

يتنافس في شباك التذاكر عدد من الأفلام في موسم أفلام عيد الأضحي بدور العرض السينمائية، من بينها فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، الذي يحافظ على المركز الثاني في قائمة الأفلام المعروضة.

محمد إمام يحافظ على المركز الثاني بفيلم اللعب مع العيال

قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن» إن فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام يواصل حفاظه على المركز الثاني، حيث جاء يوم أمس الخميس فى المركز الثاني فحقق إيرادات بلغت مليون و100 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم باسم سمرة ودينا ويزو واسماء جلال وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحجاج عبد العظيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج شريف عرفة.