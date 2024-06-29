نقيب السياحيين: القطاع تعرض لخطر كبير خلال فترة حكم الإخوان

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن السياحة من أهم القطاعات الحيوية التي لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتعرضت لخطر كبير خلال حكم الإخوان، بالرغم من أن مصر دولة صاحبة تاريخ وحضارة ولديها آثار من مختلف العصور، إلا أنها كانت على وشك أن تفقد هذه القمية بسبب أفعال الإخوان.

ثورة 30 يونيو

وأضاف حلقة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه رغم التطمينات السياسية وقتها من حكومة الإخوان بالنسبة للسياحة وأهميتها، إلا أن هناك أصوات أخرى كانت تصرح بتصريحات تضر من انطلاق وتفعيل حيوية هذا القطاع الهام، بل إن كثيرا من منظمي الرحلات في أوروبا غيروا وجهاتهم السياحية بعيدا عن مصر، وتحولت إلى دول أخرى، ما سبب أضرارا كثيرة للعاملين في القطاع.

ضرر الإخوان على السياحة

وتابع أن ذلك أدى إلى انقطاع الأمل خلال حكم الإخوان في أي انطلاق حقيقي للسياحة إلى مصر، لذلك كان لا بد من إنقاذ فوري لواحد من أهم القطاعات في الدولة، وانطلاقا من ذلك كان لا بد من مشاركة السياحيين في ثورة 30 يونيو من أجل التغيير والعودة إلى مسار طبيعي يأذن بعودة السياحة للعمل مرة أخرى.