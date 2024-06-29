البابا تواضروس في ذكرى ثورة 30 يونيو: نقدّر ما أنجزته الدولة على مختلف الأصعدة

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة المصرية والمصريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وقال البابا تواضروس، في بيان له، اليوم السبت الموافق 29 يونيو، «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء مصر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة».

وأضاف البابا خلال تهنئة الرئيس والشعب المصري «إننا في هذه المناسبة نهنئ انفسنا وكل مصري وطني معتز بالهوية المصرية لبلدنا العزيز، وننظر بتقدير جم لما انجزته الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ومواجهتها - ولا تزال - تحديات مختلفة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا».

واختتم بيانه قائلا «نصلي أن يحفظ الله القدير مصر الوطن الغالي ويحميها من كل سوء، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم».