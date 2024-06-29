ضبط متهم يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «بندقية خرطوش – 3 فرد محلي – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع».

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.