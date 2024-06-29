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«الداخلية»: ضبط 10 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:27 م | السبت 29 يونيو 2024
مواد مخدرة - أرشيفية

مواد مخدرة - أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف بتضرر الأهالي من مجموعة أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في نطاق دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة بعدد 10 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة وفرد خرطوش وسلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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