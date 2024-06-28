ضبط عاطل بتهمة تصنيع المواد المخدرة وترويجها في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من مغسلة سيارات مستأجرة، كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وكراً لتصنيع وتخزين مخدر الاستروكس.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 25 كيلوجراما من مخدر الاستروكس، وكمية لمخدر البودر، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، ومجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,750 مليون جنيه تقريباً ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.