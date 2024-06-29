«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 50 مليون جنيه بالمنوفية

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنوفية)؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه.