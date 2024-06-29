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«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 50 مليون جنيه بالمنوفية

كتب:

محمد بركات
01:35 م | السبت 29 يونيو 2024
قضايا غسيل الأموال- أرشيفية

قضايا غسيل الأموال- أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنوفية)؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه.

 

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